Roveleto senza Poste | il camper è chiuso e i cittadini restano senza servizio

Da mercoledì 25 febbraio avrebbe dovuto essere attivo il camper adibito ad ufficio postale poiché l' immobile che solitamente ospita le poste è soggetto ai lavori di riqualificazione «Da mercoledì 25 febbraio avrebbe dovuto essere attivo il camper adibito ad ufficio postale poiché l' immobile che solitamente ospita le poste è soggetto ai lavori di riqualificazione. Peccato non sia stato così molti cittadini mi hanno segnalato che questa mattina il camper fosse chiuso senza preavviso alcuno se non un cartello appeso sulla porta dell' ufficio postale che comunicava che nella giornata di oggi i servizi non sarebbero stati operativi. Quanto riportato dai dipendenti la linea internet sull' ufficio provvisorio non era operativa e quindi nessun servizio avrebbe potuto essere erogato». Lo scrive il consigliere di minoranza Filippo Bruschi. «Nessuna comunicazione pubblica preventiva da parte di poste italiane che è tenuta a informare il sindaco e le autorità locali in caso di chiusura, temporanea o definitiva, degli uffici postali, in particolare quando questa modifica l'erogazione del servizio pubblico sul territorio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

