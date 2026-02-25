Rottura della condotta fognaria in via Belfiore | viabilità modificata per permetterne la riparazione

L'intervento di Acque Veronesi è scattato già nel pomeriggio di martedì, portando alla chiusura al traffico del tratto di strada interessato dal cantiere Acque Veronesi è al lavoro dal pomeriggio di martedì per ripristinare una importante rottura della condotta fognaria in pressione che scorre lungo via Belfiore, nella frazione di Ca’ di David, strada che è stata chiusa al traffico tra via Turazza e via Fasoli. All’origine del danneggiamento ci sarebbero i lavori di posa della fibra ottica in corso nell’area che avrebbero intercettato e forato con una trivella la grossa condotta fognaria che serve l’area, collettando i reflui fino al depuratore di Verona. Acque Veronesi ha così attivato le proprie squadre che stanno operando per individuare la rottura e procedere alle attività di riparazione. Queste le modifiche viabilistiche previste dal Comune di Verona sino al completamento dell’intervento di riparazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche:

Conselice e Lavezzola, rottura della condotta del potabilizzatore: ultimata la riparazione di Hera

Rottura della condotta idrica, prosegue la riparazione: alcune scuole senz'acqua, intervengono le autobotti

Temi più discussi: Verona: rottura sulla rete fognaria in Via Belfiore, strada chiusa; Attenzione al traffico a Verona Sud: chiusa la SS12 per un guasto; Tutela ambientale: la Guardia Costiera di Gioia Tauro avvia un tavolo tecnico interistituzionale.

Maltempo, criticità a Grottammare e rottura condotta fognariaIl violento nubifragio di pioggia e grandine che si è abbattuto stamattina nel Piceno, ha causato grandi disagi anche in diverse zone di Grottammare (Ascoli Piceno) in particolare i quartieri ... ansa.it

Si rompe condotta fognaria, divieto di balneazione a PescaraDivieto temporaneo di balneazione, a Pescara, nel tratto di mare denominato zona antistante via Leopardi (gli stabilimenti balneari dalla Capannina alla Vongola). Lo prevede un'ordinanza firmata, ... ansa.it

L'avviso del comune di Magliaso alla popolazione. La causa Una rottura sulla condotta di approvvigionamento dei serbatoi - facebook.com facebook

Isernia, riparata la condotta Riaina. La sua rottura aveva portato all'interruzione della fornitura, con la Grim che aveva deciso di chiudere il serbatoio di Castelromano. #IoSeguoTgr x.com