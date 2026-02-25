Rottura della condotta fognaria in via Belfiore | viabilità modificata per permetterne la riparazione

Da veronasera.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intervento di Acque Veronesi è scattato già nel pomeriggio di martedì, portando alla chiusura al traffico del tratto di strada interessato dal cantiere Acque Veronesi è al lavoro dal pomeriggio di martedì per ripristinare una importante rottura della condotta fognaria in pressione che scorre lungo via Belfiore, nella frazione di Ca’ di David, strada che è stata chiusa al traffico tra via Turazza e via Fasoli. All’origine del danneggiamento ci sarebbero i lavori di posa della fibra ottica in corso nell’area che avrebbero intercettato e forato con una trivella la grossa condotta fognaria che serve l’area, collettando i reflui fino al depuratore di Verona. Acque Veronesi ha così attivato le proprie squadre che stanno operando per individuare la rottura e procedere alle attività di riparazione. Queste le modifiche viabilistiche previste dal Comune di Verona sino al completamento dell’intervento di riparazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche:
Conselice e Lavezzola, rottura della condotta del potabilizzatore: ultimata la riparazione di Hera
Rottura della condotta idrica, prosegue la riparazione: alcune scuole senz'acqua, intervengono le autobotti

Temi più discussi: Verona: rottura sulla rete fognaria in Via Belfiore, strada chiusa; Attenzione al traffico a Verona Sud: chiusa la SS12 per un guasto; Tutela ambientale: la Guardia Costiera di Gioia Tauro avvia un tavolo tecnico interistituzionale.

Maltempo, criticità a Grottammare e rottura condotta fognariaIl violento nubifragio di pioggia e grandine che si è abbattuto stamattina nel Piceno, ha causato grandi disagi anche in diverse zone di Grottammare (Ascoli Piceno) in particolare i quartieri ... ansa.it

Si rompe condotta fognaria, divieto di balneazione a PescaraDivieto temporaneo di balneazione, a Pescara, nel tratto di mare denominato zona antistante via Leopardi (gli stabilimenti balneari dalla Capannina alla Vongola). Lo prevede un'ordinanza firmata, ... ansa.it