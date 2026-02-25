Rottomazione quater Gravi problemi con i bollettini | Attenzione rischio sanzioni

La rottamazione quater ha causato gravi problemi con l’emissione dei bollettini, mettendo a rischio i cittadini che hanno aderito. L’associazione dei consumatori avverte che il mancato pagamento entro il 28 febbraio potrebbe comportare sanzioni e complicazioni amministrative. Un errore nel sistema di emissione ha lasciato molti senza il bollettino correttamente aggiornato, creando confusione tra i contribuenti. È importante agire subito per evitare conseguenze indesiderate.

"Come associazione dei consumatori è nostro dovere aiutare i cittadini che hanno aderito alla rottamazione quater: c'è un problema reale con l'emissione dell'undicesimo bollettino e occorre essere pronti, saltare la scadenza di pagamento del 28 febbraio avrebbe conseguenze pesanti". Così Adele Chiara Cangini, coordinatrice per Adiconsum Emilia-Romagna delle province di Modena e Reggio Emilia, informa i contribuenti modenesi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti fiscali avviata a gennaio 2023. Adiconsum segue a Modena e Reggio Emilia quasi 300 persone alle prese con la rottamazione quater.