Rottamazione-quater | il 9 marzo scade l' undicesima rata Cosa succede se non paghi?

Si avvicina una nuova scadenza per i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-quater. L' Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ricordato che il termine per il pagamento dell'undicesima rata è fissato al 28 febbraio. Considerando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge, saranno comunque ritenuti validi i versamenti effettuati entro il 9 marzo. Oltre questa data si decade dai benefici della definizione agevolata. Chi deve pagare entro il 9 marzo La scadenza riguarda: I contribuenti in regola con i versamenti precedenti che devono corrispondere l' undicesima rata del piano originario; I soggetti riammessi alla definizione agevolata, per i quali il pagamento è riferito alla terza rata prevista dal piano di riammissione. Cosa succede in caso di mancato pagamento Il mancato versamento, il pagamento oltre il termine ultimo oppure il pagamento parziale comportano: La perdita dei benefici della definizione agevolata; Il ripristino del debito comprensivo di sanzioni e interessi; La considerazione delle somme già versate come acconto sulle somme complessivamente dovute.

