Rottamazione quater | bollettini bloccati ecco come salvare i tuoi

Parma, 25 febbraio 2026 – Mentre il cielo sopra la città si copre di nuvole, un’altra tempesta si sta abbattendo sui contribuenti: quella dei bollettini mancanti della rottamazione quater. Adiconsum Parma ha lanciato un allarme che riguarda migliaia di cittadini, con un malfunzionamento informatico che blocca l’emissione dell’undicesimo bollettino di pagamento, scadenza fissata al 28 febbraio. Antonio Colosimo, coordinatore per Adiconsum Emilia-Romagna delle province di Parma e Piacenza, invita i contribuenti a scaricare il modulo F35 e a rispettare la scadenza per evitare la perdita dei benefici della rottamazione. La rottamazione quater, avviata a gennaio 2023, aveva fino a oggi funzionato senza intoppi: i contribuenti ammessi avevano ricevuto le comunicazioni ufficiali e i primi dieci bollettini di pagamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

