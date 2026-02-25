Rottamazione quater allarme di Adiconsum Parma | ' Problemi nell' emissione dei bollettini

Così Antonio Colosimo, Coordinatore per Adiconsum Emilia-Romagna delle province di Parma e Piacenza, informa tutti i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti fiscali avviata a gennaio 2023: "Fino ad oggi - spiega Colosmo - tutto aveva funzionato regolarmente. Chi era stato ammesso alla rottamazione quater aveva ricevuto la comunicazione ufficiale e i primi dieci bollettini di pagamento senza alcun intoppo. Ora, però, ci troviamo di fronte a un malfunzionamento informatico che potrebbe bloccare il recapito del bollettino relativo all'11ª rata." L’arrivo del bollettino dell'11ª rata era previsto nei giorni scorsi, con scadenza di pagamento al 28 febbraio 2026, estendibile al 9 marzo calcolando i giorni extra che l’Agenzia concede per provvedere. L’errore da non fare è restare fermi a causa della mancanza del bollettino, bucando i termini e ritrovandosi in mora: si perderebbero tutti i benefici della rottamazione, e sull'importo residuo tornerebbero ad applicarsi sanzioni e interessi calcolati sull'intero debito originario, esattamente come se non si fosse mai aderito alla definizione agevolata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

