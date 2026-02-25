rosemarboutique denuncia per mancata consegna ordini

L’associazione Codici presenta denuncia e chiede l’intervento dell’Antitrust: il portale di e-commerce è ancora online nonostante le segnalazioni Il caso Rosemar.Boutique mancata consegna finisce al centro di un’azione legale. L’associazione Codici ha presentato una denuncia al Tribunale di Arezzo e una segnalazione all’Antitrust per tutelare i consumatori. Rosemar.Boutique è un sito di e-commerce che propone elettrodomestici per la casa e la cucina a prezzi competitivi. Da mesi, però, numerosi consumatori segnalano problemi con gli acquisti. In diversi casi, i prodotti ordinati non sono mai arrivati a destinazione. Inoltre, gli acquirenti lamentano difficoltà nell’ottenere il rimborso delle somme versate. Secondo quanto dichiarato da Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, il caso sta assumendo contorni preoccupanti. Dalle verifiche effettuate, il nome “Rosemar” risulterebbe associato a una società con sede legale ad Arezzo che si è dichiarata estranea alla vicenda. 🔗 Leggi su Zon.it

Falsi messaggi dalla banca e finti ritardi nella consegna di ordini: 171 denunce per truffa, restituiti 185mila euroI carabinieri di Roma hanno denunciato 171 persone per truffa aggravata.

La denuncia dell'Unione degli Ordini Forensi: "Grave carenza di magistrati nei tribunali siciliani"L’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia evidenzia una grave carenza di magistrati nei tribunali della regione.