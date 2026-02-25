Romena stalker dell' ex presidente del Consiglio comunale di Civitanova Troiani | Volevo chiudere la relazione lei ossessiva mi seguiva

Troiani afferma che il suo ex partner, da tempo ossessionata, lo seguiva ovunque, portandolo a chiedere aiuto. La donna, che aveva già manifestato comportamenti invadenti, si era avvicinata a lui dopo aver tentato di chiudere la relazione. La situazione si è intensificata quando lui, in pensione, ha notato continue presenze e messaggi indesiderati. La vicenda si sviluppa tra incontri imbarazzanti e tentativi di distacco.

CIVITANOVA «Ero già in pensione (era chirurgo, ndr), un amico mi aveva chiesto se potevo visitare una ragazza. L'ho visitata, l'ho fatta operare, poi è nata una frequentazione che ho deciso di interrompere perché mi chiedeva soldi in continuazione. A quel punto è diventata ossessiva e ha iniziato a seguirmi». Ieri in Tribunale Fausto Troiani ha riferito le presunte persecuzioni subite dall'imputata, Ana Maria Corbu, romena oggi 37enne, accusata di stalking. La vicenda Per l'accusa la giovane avrebbe perseguitato l'allora presidente del consiglio comunale da giugno del 2022 fino a gennaio del 2023 minacciandolo anche di rendere pubblica la loro relazione.