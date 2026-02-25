roman reigns favorito per battere cm punk secondo i bookmaker

l’atteso scontro tra due protagonisti di lunga data sta catalizzando l’interesse degli appassionati e degli scommettitori. le prime quote ufficiali delineano una supremazia netta per il campione in carica, mentre l’avversario di Chicago resta disposto a lottare fino all’ultimo istante. la sfida promette un confronto intenso tra leadership e determinazione, con un mercato competitivo che osserva ogni movimento. le prime quotazioni disponibili mostrano roman reigns favorito con -350, contro cm punk a +225. l’interpretazione delle scommesse indica una probabilità di vittoria per reigns di circa 78%, mentre punk si attesta intorno al 30%. questa forbice riflette la fiducia degli analisti nella continuità del volto principale della federazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

