Roma Trigoria si tinge d'arte | l'omaggio di Drugi ai giallorossi

25 feb 2026
roma trigoria si tinge d8217arte l8217omaggio di drugi ai giallorossi
© Sololaroma.it - Roma, Trigoria si tinge d’arte: l’omaggio di Drugi ai giallorossi

Il centro sportivo dei giallorossi non è solo il cuore pulsante degli allenamenti, ma spesso diventa il punto di incontro tra la passione cittadina e i protagonisti del campo. Nella giornata di oggi, Trigoria ha aperto le porte all’arte: lo Street Artist Drugi, ha incontrato il tecnico Gian Piero Gasperini e i calciatori Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini per un omaggio speciale. Un dono speciale per il Mister e la squadra. L’incontro ha visto Drugi protagonista di una consegna importante e simbolica. L’artista ha donato alcune delle sue opere incorniciate, realizzate con quel tratto distintivo che che lo ha reso celebre tra le strade della Capitale. I destinatari del regalo sono stati tre pilastri della Roma attuale: l’allenatore Gian Piero Gasperini e i due leader dello spogliatoio, Lorenzo Pellegrini e il difensore Gianluca Mancini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

