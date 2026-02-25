Roma Termini furti alla Coin | indagati 21 tra poliziotti e carabinieri

Un caso che scuote la capitale e mette sotto i riflettori il tema della legalità all’interno delle istituzioni di sicurezza. A Roma, nella zona della stazione Termini, è stata avviata un’indagine della Procura di Roma che vede 44 persone indagate per una serie di furti sistematici all’interno del punto vendita Coin di via Giolitti, e tra questi figurano anche 21 appartenenti alle forze dell’ordine, tra poliziotti della Polizia Ferroviaria e carabinieri in servizio nella stazione. Indagine e meccanismo delle sottrazioni L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Stefano Opilio e condotta dal nucleo operativo dei carabinieri, è nata da un ammanco di circa 184 mila euro emerso durante l’inventario del negozio nel febbraio 2024. L’anomalia nei dati ha portato il direttore del punto vendita ad avviare verifiche più approfondite, che hanno dato il via all’attività investigativa. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli investigatori hanno ricostruito un presunto sistema collaudato di sottrazioni: una cassiera del negozio, considerata la figura centrale dell’illecito, metteva da parte capo d’abbigliamento, borse, cosmetici e profumi, rimuoveva le placche antitaccheggio e preparava buste con la merce. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Sono stati trasferiti in altre sedi i carabinieri finiti sotto inchiesta per i presunti furti nello store Coin della stazione Roma Termini. Un provvedimento disciplinare cautelare

Tra i 21 membri delle forze dell'ordine indagati figurano nove agenti della Polfer e una dozzina di carabinieri tra cui commissari, ispettori, brigadieri e tre agenti semplici.

