Roma potenzia il piano contro i vandali | tutela rafforzata per fontane e monumenti storici

Roma intensifica gli sforzi per proteggere le sue fontane monumentali e il patrimonio artistico urbano dagli atti vandalici e dall’usura, attraverso un piano di interventi e sorveglianza elaborato dalla Sovrintendenza capitolina ai beni culturali. La decisione arriva mentre negli ultimi anni i monumenti e le celebri fontane della città – simboli storici e attrazioni turistiche – sono stati esposti a danneggiamenti, atti di vandalismo e usura antropica, con conseguenti costi elevati per restauri e manutenzione. Una rete di protezione più ampia Secondo quanto emerge dal piano di tutela, la Sovrintendenza ha rafforzato la sorveglianza attorno alle fontane principali di Roma, installando e coordinando una rete di oltre 2.000 telecamere di monitoraggio nei pressi di monumenti e manufatti di pregio. Questo sistema di videosorveglianza funge da elemento deterrente contro danneggiamenti volontari e permette di attivare verifiche immediate in caso di comportamenti sospetti o illegali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

