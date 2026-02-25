roma indagati 21 agenti per furti al coin di termini

Furti sistematici al Coin della stazione Termini: tra gli indagati 21 agenti della Polfer e carabinieri, coinvolti in un meccanismo con una “talpa” interna e merce per 184 mila euro.. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati 21 appartenenti alle forze dell’ordine – tra poliziotti della Polfer e carabinieri – per il loro presunto coinvolgimento in un sistema di furti organizzati all’interno del punto vendita Coin della stazione Termini. In totale gli indagati sono 44, ma il ruolo degli agenti è ritenuto particolarmente grave, dato che avrebbero dovuto garantire la sicurezza nel principale snodo ferroviario d’Italia. La ricostruzione dell’indagine. Secondo quanto emerso, i furti sarebbero avvenuti nell’autunno 2024 e avrebbero avuto carattere continuativo e sistematico. Al centro del presunto meccanismo c’era una cassiera del negozio, indicata come “talpa interna”: Preparava la merce come se fosse già venduta, rimuovendo placche antifurto e tagliando etichette. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

