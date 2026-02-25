Roma | Gualtieri fronteggiato attacco informatico a sistema biblioteche

Il sindaco Gualtieri annuncia un attacco ai sistemi bibliotecari di Roma durante l'inaugurazione del nuovo centro di cyber sicurezza. A Roma, il sindaco della Capitale e della Città Metropolitana, Roberto Gualtieri, ha dichiarato: “Abbiamo avuto un attacco ai sistemi bibliotecari, proprio in questi giorni, che è stato fronteggiato prontamente”. Queste parole sono state pronunciate durante l’inaugurazione della nuova sala operativa del Cyber Security Operations Center (Csoc), situato all’Eur Torrino. Copyright © 2010 - 2026 [email protected] Direttore responsabile Arrigo d'Armiento [email protected] Registro degli Operatori di Comunicazione n. 22836 P.I.C.F. RM 09300461002 Editore Flashpress Srl Registrazione Tribunale di RM: numero n. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

