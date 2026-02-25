Roma gli anarchici rivendicano i sabotaggi sulla linea Alta Velocità | Fuoco alle Olimpiadi

"Fuoco alle Olimpiadi! Oggi non si viaggia!". Con un comunicato pubblicato su Nemesi, sito d'area, gli anarchici hanno rivendicato i sabotaggi alla linea ferroviaria ad Alta Velocità dello scorso 14 febbraio con danneggiamenti messi a segno a Roma poco prima dell'alba. In particolare nella Capitale vennero accertati due sabotaggi, a via di Villa Spada, con la manomissione di un pozzetto e alcuni cavi di linea bruciati e in via di Salone. Stesso episodio era accaduto in contemporanea anche nel bolognese, sui binari della ferrovia a Castel San Pietro Terme, in relazione al quale è stato arrestato un 20enne di Imola dalla procura di Bologna. A distanza di poco più di una settimana dai fatti, gli anarchici hanno rivendicato quanto accaduto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

