Roma Fiumicino miglior hub d’Europa | Ora il piano di sviluppo

Roma Fiumicino ha mantenuto il titolo di miglior hub d’Europa per il nono anno consecutivo, grazie alla sua capacità di offrire servizi efficienti a milioni di passeggeri. La conferma arriva da un rapporto internazionale che valuta la qualità delle strutture e delle operazioni. L’aeroporto ha investito recentemente in nuove aree di lounge e tecnologie per migliorare l’esperienza dei viaggiatori. Ora si prepara a implementare un piano di sviluppo più ambizioso.

© Quotidiano.net - Roma Fiumicino miglior hub d’Europa: "Ora il piano di sviluppo"

Per il nono anno consecutivo l’aeroporto “ Leonardo da Vinci ” di Roma Fiumicino si conferma al vertice in Europa per la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori nella categoria dei grandi hub con oltre 40 milioni di passeggeri. A decretarlo, attraverso gli Airport Service Quality (ASQ) Customer Experience Awards 2025, è stata l’associazione internazionale di categoria Airports Council International (ACI) World, che ha premiato, per il terzo anno consecutivo, anche l’aeroporto “Giovan Battista Pastine” di Ciampino, nella categoria degli scali tra i 2-5 milioni di viaggiatori. Con questi due nuovi primati, l’Italia vede confermata la leadership a livello europeo attraverso il sistema aeroportuale della Capitale, gestito da Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys che consolida il proprio posizionamento e guarda con necessità alla messa a terra del Piano di Sviluppo aeroportuale del “Leonardo da Vinci”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net L’aeroporto di Fiumicino incoronato miglior hub d’EuropaL’aeroporto di Fiumicino ha mantenuto il suo primato come miglior hub d’Europa, grazie alla crescente soddisfazione dei passeggeri e all’efficienza delle operazioni. Aeroporti: Gualtieri, Fiumicino si conferma straordinaria eccellenza, miglior hub d’EuropaGualtieri ha confermato che l’aeroporto di Fiumicino mantiene il titolo di miglior hub europeo, grazie a un punteggio record che valorizza la qualità dei servizi e la puntualità. Temi più discussi: Adr: Roma Fiumicino si conferma miglior hub d’Europa; L'aeroporto di Roma Fiumicino è il miglior hub d’Europa per il nono anno consecutivo; Roma Fiumicino miglior hub d’Europa: Ora il piano di sviluppo; Adr: Fiumicino miglior hub d'Europa per il nono anno consecutivo. Adr: Fiumicino miglior hub d'Europa per il nono anno consecutivoPer il nono anno consecutivo l'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino si conferma al vertice in Europa per la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori nella categoria dei grandi hub con olt ... avvenire.it AEROPORTI | Roma Fiumicino miglior Hub d’Europa: per il nono anno consecutivo lo scalo italiano in vetta alla classifica UeAEROPORTI | Roma Fiumicino miglior Hub d’Europa: per il nono anno consecutivo lo scalo italiano in vetta alla classifica Ue ... turismoitalianews.it L’aeroporto migliore d’Europa è quello di Roma Fiumicino Leonardo Da Vinci che ottiene il riconoscimento per il nono anno consecutivo. Premiato anche lo scalo di Ciampino. - facebook.com facebook Roma Fiumicino miglior aeroporto d’Europa 2025: nono anno al vertice agli Asq Awards x.com