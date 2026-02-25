Roma | donna aggredita con ascia dal suocero stabile ma possibile intervento alla mano

Questa mattina, nel quartiere Gianicolense di Roma, si è verificato un grave episodio di aggressione. Una donna è stata colpita con un’ascia dal suocero, un uomo di 85 anni. A seguito dell’incidente, l’ospedale San Camillo ha comunicato che la paziente è arrivata al pronto soccorso in codice rosso, una situazione che indica la gravità delle ferite riportate. Dettagli sulle ferite e sulle condizioni della vittima. Nel corso del ricovero, la donna ha subito ferite lacero contuse sia allo scalpo che alla mano, le quali sono state immediatamente suturate dal personale medico. Attualmente, è in atto un percorso diagnostico all’interno del pronto soccorso, e non si può escludere la necessità di un intervento chirurgico per la mano in sala operatoria. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

