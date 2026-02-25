Roma | cede porzione di strada a Magliano Romano e coinvolge cisterna Gpl nessun ferito

Oggi a Magliano Romano, un comune situato in provincia di Roma, si sono vissuti momenti di grande apprensione a causa di un incidente stradale. Una porzione della strada ha ceduto, coinvolgendo una cisterna che conteneva circa 35.000 litri di Gpl. L’episodio si è verificato in via della Fontanaccia, precisamente all’altezza del civico 11. Intervento dei Vigili del Fuoco. Immediatamente dopo l’accaduto, sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco, supportate dall’autogru della Rustica. L’intervento è stato coordinato dal capo turno provinciale, il quale ha supervisionato le operazioni di messa in sicurezza della cisterna. Fortunatamente, non si registrano feriti tra i residenti o i passanti. Strada Interdetta al Traffico. In seguito all’incidente, la strada è stata interdetta sia al traffico veicolare che pedonale, in attesa delle operazioni di messa in torcia del Gpl. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Leggi anche:

Cisterna di GPL finisce fuori strada

Crollo a Drubiaglio di Avigliana: cede una porzione di cascinale, detriti in strada

Temi più discussi: Cede muro di contenimento sulla Sorrentina, strada interrotta a Vico Equense; Marina di Vietri, cede porzione di muro del Regina Margherita : nessun ferito. Da domani la messa in sicurezza; EMERGENZA ABITATIVA, ROCCA: CONDOMINI INCLUSIVI E MISTI, COSÌ RESTITUIAMO LEGALITÀ AI QUARTIERI Sintesi dell'intervista al quotidiano il Messaggero; Municipio Roma V, Caliste: Dal 1° marzo attivo il nuovo servizio di vigilanza nella sede di via Prenestina 510.

La strada cede all'improvviso: cisterna carica di GPL finisce nella voragineSul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e cominciato le operazioni di messa in torcia del gas ... romatoday.it

Cede una porzione di muratura a Villa Adriana(ANSA) - ROMA, 13 FEB - L'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este rende noto che oggi, alle 13.30 circa, si è verificato il cedimento di una porzione di muratura antica in opera reticolata nell'area del ... msn.com

Auto in fiamm sulla A1 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano: traffico congestionato - facebook.com facebook