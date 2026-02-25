Roma blitz al serpentone di Corviale | scoperti box con scooter rubati e materiale da scasso

Roma, 25 febbraio 2026 – È la conferma di quanto emerso durante le indagini l’operazione condotta questa mattina dalla Polizia di Stato a Corviale. Durante le perquisizioni, disposte dall’Autorità giudiziaria, in alcuni box gli agenti hanno individuato veri e propri punti di stoccaggio di veicoli rubati. Secondo quanto ricostruito, gli indagati avrebbero “spostato” questi depositi rispetto a quelli utilizzati in precedenza, nel tentativo di sottrarli all’attenzione delle forze dell’ordine. Nei box allestiti come nuove basi per il riciclaggio nella zona del cosiddetto “ Serpentone ”, gli investigatori dell’XI Distretto San Paolo e della Squadra Mobile hanno trovato due ciclomotori e una moto già finiti al centro degli accertamenti, con il telaio abraso: un espediente usato per rendere più difficile l’identificazione del mezzo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

