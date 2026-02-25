Roma Alfonsi | in municipo Municipio 700 nuovi alberi e riqualificazione arborea

Al termine di questa stagione agronomica, il Municipio Roma III vedrà l’aggiunta di ben 704 nuove alberature. I lavori eseguiti dal Dipartimento Tutela Ambientale hanno già portato alla piantumazione di 473 esemplari, che includono cercis, aceri, tigli, platani, pini e lecci. A queste si aggiungeranno le 231 piante che saranno messe a dimora nelle prossime settimane lungo via Cimone, via Campi Flegrei, via Monte Rocchetta e all’interno del parco Cinquina e del parco Talenti. Un piano di riqualificazione arborea per il Municipio. “Sono oltre 20 le strade interessate dal piano di riqualificazione arborea previsto per questa stagione agronomica. Le specie che il servizio giardini sta piantando sono molteplici, con l’obiettivo di scegliere l’albero giusto al posto giusto, tenendo conto dell’ampiezza dei marciapiedi e del tipo di ombra che possono fornire le piante. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

