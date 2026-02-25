Roma 41enne aggredita in strada dal suocero con un’ascia

(Adnkronos) – Una donna di 41 anni è stata aggredita e ferita a colpi di ascia dal suocero di 85 anni questa mattina nel quartiere Gianicolense a Roma. Soccorsa, è stata trasportata al San Camillo. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie la donna viene al momento sottoposta ad accertamenti diagnostici: non sarebbe in pericolo. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Aggredita con una mannaia dal suocero in strada a Roma, 41enne grave: aveva appena lasciato i figli a scuola

Leggi anche: Colpita dal suocero con l'ascia a Roma, 85enne fermato da un carabiniere fuori servizio: la donna è gravissima