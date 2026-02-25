Roma 2040 Buonfiglio frena | Prima le Paralimpiadi

Si parla già di futuro. «Una candidatura di Roma 2040? Andiamo con ordine. Le Olimpiadi sono state un successo, tra poco inizieranno le Paralimpiadi e solo al termine di questo percorso sarà il momento di fare le dovute valutazioni». Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, è intervenuto a margine dell’evento per il centenario della Fise al CONI, invitando alla prudenza ma senza chiudere la porta a un’ipotesi futura. «L’entusiasmo generato dai risultati è evidente – ha aggiunto – ma ora dobbiamo concentrarci su come mantenere alta l’attenzione internazionale. È importante stimolare le federazioni a candidarsi per ospitare campionati mondiali ed eventi di rilievo: questo rafforza la nostra credibilità e consolida il ruolo dell’Italia nello sport globale». Sul possibile progetto olimpico nella Capitale, Buonfiglio è stato chiaro: «Se il Governo intenderà davvero valutare una candidatura di Roma, allora sarà necessario un lavoro condiviso tra Coni, Cip, Sport e Salute, federazioni e amministrazioni locali. 🔗 Leggi su 361magazine.com

