Roma | 1200 scomparsi l’anno un dramma sociale da affrontare

Un dramma silenzioso: le scomparse a Roma. Ogni anno, a Roma, più di 1200 persone scompaiono nel nulla. Dietro questo numero si nascondono storie diverse, accomunate dall’allontanamento volontario o forzato da casa e dai propri cari. La capitale italiana si trova così a fare i conti con un fenomeno che, purtroppo, non accenna a diminuire. La relazione più recente indica un calo delle denunce in Italia, ma a Roma la situazione è diversa. Qui, ogni anno, il numero delle persone scomparse è superiore a quello delle vittime dell’eruzione del Vesuvio che distrusse Pompei nel 79 dopo Cristo. Un dato che, se da un lato può sembrare incredibile, dall’altro riflette una realtà sociale complessa e articolata. Tra le persone scomparse, un numero significativo è rappresentato dai minorenni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

