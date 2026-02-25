Rogoredo usato per spingere il No a suon di balle

Carmelo Cinturrino ha provocato un grande clamore, poiché il suo gesto ha influenzato il dibattito sulla riforma della giustizia. La sua condotta ha alimentato accuse e dubbi tra gli oppositori, che vedono nelle sue azioni un esempio di come le bugie possano distorcere il confronto pubblico. Le dichiarazioni fatte da alcuni sostenitori e detrattori si sono moltiplicate, creando un clima di forte tensione. La vicenda continua a dividere le opinioni.

© Laverita.info - Rogoredo usato per spingere il No a suon di balle

Carmelo Cinturrino non ha soltanto ucciso Abderrahim Mansouri, ma rischia di aver stecchito anche la riforma della giustizia varata dal governo Meloni. L’agente omicida di Milano, che per simulare la tesi della legittima difesa ha messo accanto alla vittima una pistola, si è infatti rapidamente tramutato in un’arma nelle mani dell’opposizione per sostenere il No al referendum. Ovviamente si tratta di balle, così come una balla colossale è che con lo scudo penale l’agente l’avrebbe fatta franca. Innanzitutto, cominciamo col dire che non esiste alcun scudo penale. Basta infatti leggere il decreto Sicurezza per rendersene conto. 🔗 Leggi su Laverita.info Uccide un 28enne a Rogoredo, si indaga sull’agente “Luca”: l’ipotesi dello pseudonimo usato dal poliziotto indagatoCarmelo Cinturrino ha sparato a un giovane di 28 anni a Rogoredo, probabilmente per motivi legati a territori e rapporti di potere. De Luca, il procuratore coraggioso che smonta 30 anni di balleDe Luca torna a far parlare di sé, questa volta smontando 30 anni di bugie.