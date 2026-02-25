Rogoredo Travaglio a La7 | In quale paese civile un vicepremier decide chi è innocente mezz’ora dopo il fatto? Scontro con Bolloli

Botta e risposta a Otto e mezzo (La7) tra Brunella Bolloli, firma di Libero, e Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, sul caso Rogoredo e sul nuovo decreto sicurezza del governo Meloni. Bolloli attacca l’opposizione: “ È la sinistra che sta utilizzando il caso di Rogoredo per dire no ai decreti sicurezza e per dire no a una tutela legale della polizia, perché per un poliziotto ‘mela marcia’, come questo Cinturrino, ci sono tantissimi altri poliziotti che compiono il proprio lavoro e che vengono insultati, denigrati, massacrati nelle manifestazioni”. “Non capisco – replica sconcertato Travaglio – Ricordo che 37 minuti dopo lo sparo da parte del poliziotto Cinturrino allo spacciatore marocchino, Salvini aveva già emesso la sentenza: innocente il poliziotto perché si trattava di legittima difesa, inaudita l’iniziativa del pm di indagare. Dopodiché, meno male che il pm non ha dato retta a Salvini e ha indagato, perché ancora non siamo col governo che comanda sulle procure “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Travaglio ospite della Gruber ha fatto l'analisi del momento: "Decreto Sicurezza nato morto. Scudo penale dopo Rogoredo morto. Da quello che è uscito dopo Rogoredo pare che la politica voglia decidere chi indagare e questo i cittadini se ne stanno accorge - facebook.com facebook

Bisogna stare attenti a infilarsi nelle vicende mezz’ora dopo che sono successe “ #Travaglio #rogoredo #lostatodellecoserai x.com