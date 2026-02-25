Rogoredo Piantedosi | Un episodio gravissimo che non macchia l’onore delle forze di polizia

L’episodio avvenuto a Rogoredo, a Milano, “per quanto gravissimo, non può intaccare una lunga storia di dedizione, disciplina e servizio che caratterizza le nostre forze di polizia”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenendo nel capoluogo lombardo dopo un incontro con i dirigenti della Questura. Il titolare del Viminale ha voluto ribadire con forza la fiducia dello Stato nelle donne e negli uomini in divisa, sottolineando come “per professionalità, equilibrio, senso dello Stato e competenza rappresentano un patrimonio prezioso della Repubblica, che non può essere oscurato da comportamenti individuali, per quanto gravi e inaccettabili”. “Condanna per i responsabili, pieno sostegno a chi ha accertato la verità”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

