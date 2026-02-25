Rogoredo l’agente Cinturrino resta in carcere La decisione del gip dopo l’interrogatorio | Rischio che possa uccidere ancora e inquinare le prove

Carmelo Cinturrino, l’assistente capo di polizia accusato dell’ omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, resta in cella. Lo ha deciso il gip di Milano, Domenico Santoro, che pur non convalidando il fermo per mancanza del pericolo di fuga, ha disposto la custodia cautelare in carcere. Secondo il gip, infatti, c’è il rischio concreto che possa uccidere di nuovo e inquinare le prove, come tentare di convincere i suoi colleghi a rendere una versione in linea con la sua. La messinscena della pistola finta. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, dopo aver esploso il colpo mortale, Cinturrino avrebbe atteso 23 minuti prima di chiamare i soccorsi. Un tempo che, per l’accusa, da un lato avrebbe consentito al Mansouri di essere aiutati, dall’altro sarebbe servito a montare una vera e propria messinscena: l’agente avrebbe posizionato accanto al cadavere della vittima una pistola giocattolo, una replica di una Beretta, per sostenere la tesi della legittima difesa. 🔗 Leggi su Open.online

