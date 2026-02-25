Rogoredo il gip di Milano | Cinturrino resta in carcere

"Durante l'interrogatorio non è stato collaborativo, ma i suoi metodi intimidatori trovano conferma nelle testimonianze e può commettere anche reati di criminalità organizzata", ha detto il gip di Milano. Per questo resta in carcere a San Vittore Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato di aver sparato al pusher di Rogoredo il 26 gennaio scorso a Milano. La procura di Milano vuole fare luce sui metodi controversi che avrebbe usato l’assistente capo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Resta in carcere l'assistente capo della polizia Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio volontario del pusher Abderrahim Mansouri, avvenuto lo scorso 26 gennaio nel parchetto di Rogoredo.

Il colpo intimidatorio che centra la testa. La collaborazione annunciata che si ferma alla sceneggiata della pistola.

Almeno tre elementi potrebbero dare un'accelerazione all'indagine della Procura di Milano sull'omicidio del pusher Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo a Milano.