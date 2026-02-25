Rogoredo Cinturrino resta in carcere Il gip | Nessuno spirito collaborativo E lui attacca i colleghi | Da loro infamità

Carmelo Cinturrino resta in cella. Per l'assistente capo di polizia accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri – ucciso con un colpo di pistola il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo – il gip di Milano Domenico Santoro ha infatti disposto la custodia cautelare in carcere per i gravi indizi di colpevolezza e ritenendo che l'agente possa uccidere ancora e inquinare le prove. Il giudice non ha invece convalidato il fermo per mancanza del pericolo di fuga. Per il giudice per le indagini preliminari l'agente può " commettere ulteriori gravi reati " come quello "per cui si procede, ovvero con l'uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, se non di criminalità organizzata ", evidenziando il "concreto" il rischio di " azioni lesive " nei confronti dei colleghi e degli altri frequentatori del boschetto di Rogoredo. Li può contattare e minacciare, in quanto "autori di dichiarazioni a suo carico, non a caso ritenute infamanti".

