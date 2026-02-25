Rogoredo Cinturino resta in carcere Intanto Piantedosi cerca di salvare ciò che resta dell’immagine della Polizia Sala | Lì c’è stata omertà

Carmelo Cinturrino avrebbe avuto la “volontà” di uccidere Abderrahim Mansouri. Continuerebbe a mentire su cosa ha fatto dopo aver esploso il colpo che ha perforato il “cranio” del 28enne a Rogoredo e getta ombre infondate sui colleghi della Polizia di Stato. Per questo l’agente accusato di omicidio volontario resterà a San Vittore. Il Gip, Domenico Santoro, ha disposto ieri per il 41enne la custodia cautelare in carcere con l’ipotesi di omicidio volontario, accogliendo la richiesta del pm Giovanni Tarzia e del Procuratore di Milano, Marcello Viola. Cinturrino è pericoloso. Per il Gip Cinturrino è pericoloso. Da libero potrebbe “contattare e minacciare” almeno due tossicodipendenti e uno spacciatore, sentiti come testimoni nell’inchiesta della Omicidi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

