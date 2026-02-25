Robot impazzito tira un calcio a un uomo e lo fa sanguinare | il video choc diventato virale

Problemi di sicurezza con i robot umanoidi? Un video che sta facendo il giro del web solleva dubbi sugli androidi. Durante una dimostrazione per dimostrare le abilità di Unitree G1, il robot perde l’equilibrio, cade a terra e inizia a dimenarsi, come fosse impazzito. Un uomo cerca di fermarlo ma il robot gli tira un calcio. Nella clip si vede poi l’umano piegato in due, evidentemente con il naso sanguinante, mentre si tampona la ferita. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

