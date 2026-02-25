Rivoluzione societaria per il Treviso Basket | nasce Timeout Srl per il Consorzio Universo 2.0

Treviso Basket avvia una revisione strutturale della propria governance azionaria per rafforzare la solidità finanziaria e la capacità di investimento nel medio-lungo periodo. Il percorso vede il passaggio da un assetto unico denominato Universo a un modello più dinamico, basato su un Consorzio 2.0, con la nascita di Timeout Srl destinata a assumere un ruolo operativo e decisivo sulle risorse e la governance. L’operazione è stata confermata nell’assemblea dei soci del Consorzio Universo, presso il Palazzo della Luce, con le linee guida illustrate dal presidente Tazio Mazzocato e dal vicepresidente Piergiorgio Paladin. La decisione punta a separare le missioni: Universo continuerà a esistere come pilastro identitario e garante territoriale del progetto TvB, alleggerendo al contempo il peso degli investimenti consortili. Timeout Srl, che raggrupperà diversi imprenditori, dovrà assicurare capitali più strutturati, efficienza gestionale e una visione di medio-lungo periodo per rafforzare la controllata Treviso Basket, ridefinendo la mappa dell’azionariato finora interamente detenuto dall’Universo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Serie A, nuovo vicepresidente e rivoluzione societaria, svolta strategica in un club italianoUn'importante svolta strategica investe il calcio italiano: in Serie A, un club annuncia un cambio societario con l'ingresso di un nuovo vicepresidente e una rivoluzione nella governance.

Serie A, un club è pronto alla rivoluzione societaria! Ecco cosa sta succedendoIl Cagliari si prepara a una svolta societaria significativa, annunciando una rivoluzione che potrebbe ridefinire il futuro del club.

CROSWELL A TREVISO Altro rinforzo per la Nutribullet, il quinto da inizio stagione. Preso il lungo in uscita dal Napoli Basketball. Ufficiale: https://www.pianetabasket.com/legabasket-serie-a/ufficiale-treviso-basket-sotto-canestro-ecco-ed-croswell-arriva-da- - facebook.com facebook

GAME DAY LBA Unipol 25/26 | 19a Giornata Nutribullet Treviso Basket 20:30 Pala Verde, Treviso Diretta su LBA Tv #ForzaOlimpia x.com