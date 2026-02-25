Rive’r Festival scalda i motori Doppio fine settimana di storie

Ecco la tredicesima edizione di Rive'r Festival, promosso dal Comune di Montecosaro e realizzato da Esteuropaovest. La manifestazione si svolgerà nella chiesa di Sant'Agostino per quanto riguarda il primo weekend, mentre si sta ragionando sul luogo del secondo weekend. Inizialmente, avrebbe dovuto tenersi al teatro delle Logge ma la chiusura momentanea per motivi di sicurezza antincendio ha costretto allo spostamento. Il Rive'r vedrà ospiti grandi personaggi della scena, della poesia, del giornalismo e avrà come titolo "Di storia e di storie", per un'edizione che indaga la grande storia del '900 attraverso la memoria dei protagonisti.