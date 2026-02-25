Rituali quotidiani e transitorietà della vita | la riflessione nella memoria delle immagini di Stefanie Moshammer

La città di Pordenone accoglie dal 14 febbraio al 6 aprile 2026 la mostra della fotografa austriaca Stefanie Moshammer, che si colloca nella rassegna del Comune e dell’Assessorato alla Cultura della città friulana, prodotta ed organizzata da Suares con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. L’esposizione, realizzata in collaborazione con Fotohof, a cura di Marco Minuz, fa parte di un progetto che occuperà gli spazi del Museo Civico d’Arte Ricchieri e dei Mercati Culturali, nella Galleria “Die Gelbe Wand”. L’artista si forma con studi in design tessile a Vienna successivamente si laurea in Graphic Design & Photography a Linz e poi si specializza in Advanced Visual Storytelling in Danimarca.E’ autrice di sei volumi monografici (tra i quali Vegas and She, Land of Black Milk ed i recenti per Louis Vuitton Fashion Eye ). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

