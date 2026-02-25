Risultati WWE NXT del 24 febbraio 2026 | match sorprese e retroscena

La recente puntata di NXT ha offerto momenti di elevata intensità e numerosi cambi di scena nel panorama della WWE. Le competizioni si sono susseguite con protagonisti determinati a consolidare la propria posizione, portando a risultati significativi e a nuove sfide per il futuro. La serata ha dimostrato ancora una volta come le battaglie sul quadrato siano il cuore pulsante di questa divisione emergente, lasciando i fan con molte aspettative sulla prossima manifestazione di rilievo. Nella sfida per le cinture di tag team, il duo formato da Brad Baylor e Ricky Smokes ha ottenuto la vittoria contro DarkState (Osiris Griffin e Saquon Shugars). Con questa affermazione, gli Swap Right hanno conquistato con autorità i titoli di coppia di NXT, segnando un momento importante nella loro carriera e nella scena di divisione. Keanu Carver ha prevalso su Sean Legacy in un incontro che ha evidenziato la sua determinazione e crescita all’interno dell’ottagono. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Risultati WWE NXT del 3 febbraio 2026: match, sorprese e aggiornamentiLa puntata di NXT del 3 febbraio 2026 ha portato una serata ricca di emozioni.

Risultati WWE NXT del 17 febbraio 2026: match, sorprese e vincitoriIl match tra Johnny e Smith ha causato molte polemiche tra i fan, dopo che Johnny ha ottenuto una vittoria controversa.

Temi più discussi: Risultati NXT Live 17-02-2026 – WWE; WWE: Risultati WWE NXT 17-02-2026; Risultati WWE NXT del 17 febbraio 2026 | match sorprese e vincitori; Risultati NXT Live 24-02-2026 – WWE.

WWE: Risultati WWE NXT 24-02-2026Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati dell'ultima puntata di NXT, show della WWE che si è svolto il 10-02-2026 ... spaziowrestling.it

WWE NXT, annunciati quattro match titolati per il prossimo episodioLa WWE non vuole abbassare la qualità degli show di NXT e annuncia altri quattro match titolati per il prossimo episodio ... spaziowrestling.it

RISULTATI DEL WEEKEND DEL GIOVANILE Sabato 21 Febbraio 2026 Serie D – Girone B (16ª giornata) Banca Cremasca e Mantovana Colpack Team Brusaporto 0-3 (16-25 23-25 14-25) Sabato 21 Febbraio 2026 Under 12 – Girone F Vol - facebook.com facebook

Settore giovanile, i risultati del weekend 21-22 febbraio: solo una sconfitta in dodici partite per il Milan x.com