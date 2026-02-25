Risultati WWE NXT del 24 febbraio 2026 | match sorprese e aggiornamenti

La scorsa notte la scena di NXT ha presentato una serata ricca di confronti decisivi, con titolo in palio e opportunità future. lotti intensi, ribaltamenti tattici e conferme di campionati hanno caratterizzato un nuovo episodio dedicato al percorso delle stelle di NXT verso Vengeance Day. Nel match riservato alle cinture di coppia, Swap Right (Brad Baylor e Ricky Smokes) hanno avuto la meglio su DarkState (Osiris Griffin e Saquon Shugars), conquistando le cinture a discapito degli sfidanti. In uno scontro singolo, Keanu Carver ha prevalso su “Super” Sean Legacy. Nel triple threat valido per il WWE Speed Championship, Elio LeFleur ha superato Jasper Troy (campione) e Eli Knight, assicurandosi la cintura. Nel confronto per il titolo femminile, Jacy Jayne ha difeso con successo la cintura contro Sol Ruca restando campionessa. Nel primo turno del torneo decisivo per la contesa della cintura femminile, Thea Hail ha superato Blake Monroe e avanzato nella competizione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

