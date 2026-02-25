Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Playoff Champions League. Ritorno Martedì 24 febbraio Atletico Madrid Club Brugge 4-1 (23? Sorloth, 36? Ordonez, 48? Cardoso, 76? Sorloth, 87? Sorloth). Bayer Leverkusen-Olympiacos 0-0. Inter Bodo Glimt 1-2 LIVE (58? Hauge, 72? Evjen, 76? Bastoni). Newcastle Qarabag 3-2 (5? Tonali, 6? Joelinton, 51? Duran, 52? Botman, 57? Cafarquliyev). Mercoledì 25 febbraio Atalanta Borussia Dortmund 0-0 LIVE. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: ora in campo a Bergamo Atalanta e Borussia Dortmund

Leggi anche:

Diretta gol Champions League LIVE: Borussia Dortmund Atalanta 0-0

Diretta gol Champions League LIVE: Borussia Dortmund Atalanta 1-0

CHE FATICACCIA LE ITALIANE BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA 2-0

Temi più discussi: Women's Champions League 2025/26: tutte le partite e i risultati; Champions League: risultati e marcatori delle gare di andata dei playoff; Calcio UEFA Champions League: news, dirette live, streaming, risultati, classifica e marcatori. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale; Women’s Champions League – Risultati play off. Eliminata la Juventus.

Risultati Champions League/ L’Inter è fuori! Diretta gol live score (oggi 24 febbraio 2026)Risultati Champions League: l'Inter è la prima squadra italiana chiamata a ribaltare la sconfitta di una settimana fa, si gioca il ritorno dei playoff. ilsussidiario.net

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Si gioca a Bergamo! Diretta gol live score ritorno playoff, oggi 25 febbraio 2026Risultati Champions League, oggi mercoledì 25 febbraio: diretta gol live score delle quattro partite valide per il ritorno dei playoff. ilsussidiario.net

La presidente Lisa Klaveness: "Si tratta anche di una delle prestazioni e di uno dei risultati più sorprendenti nella storia moderna della Champions" - facebook.com facebook

. @ChampionsLeague | I risultati dei Playoff: @Atleti qualificato agli ottavi di finale x.com