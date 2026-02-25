Ristrutturare l’outdoor nel 2026 tra design evoluto comfort su misura e bonus fiscali ancora attivi

Nel 2026 la ristrutturazione degli spazi esterni non è più un intervento accessorio. Che si tratti di un giardino privato, di una terrazza urbana o del dehors di una struttura ricettiva, l’outdoor è il primo colpo d’occhio di un immobile. È lì che si percepisce la qualità del progetto, la cura dei dettagli, l’idea di comfort. Talenti Il sistema modulare Elton, firmato Ludovica Serafini + Roberto Palomba, crea una zona lounge ampia e flessibile in un patio contemporaneo Non è solo una questione estetica. Un progetto ben studiato aumenta la vivibilità quotidiana, incide sul valore economico della proprietà e permette di sfruttare ogni metro quadrato durante tutto l’anno, anche nelle mezze stagioni. La ristrutturazione outdoor nel 2026 si muove su due direzioni precise. Da una parte c’è l’evoluzione del design tailor made, che porta tecnologia e comodità da interno sotto il cielo. Dall’altra un sistema di bonus fiscali ancora interessante per chi affronta i lavori con attenzione alle regole. 🔗 Leggi su Dilei.it

Padova celebra il design su misura: boiserie, sostenibilità e innovazione al centro di Casa su Misura 2026.

Ristrutturare per noi non significa solo intervenire su ciò che c'è. Significa saper leggere un immobile, comprenderne il potenziale e accompagnarlo verso una nuova fase della sua storia. In Barra&Barra, la ristrutturazione è parte di una visione più ampia: