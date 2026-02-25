Rischi e paure | L’Ia ridisegnerà le nostre città

Antonello Romano, ricercatore in geografia economica, ha analizzato come l’aumento degli affitti a breve termine abbia trasformato le città italiane. La causa principale è la crescita delle piattaforme di affitto temporaneo, che modifica la distribuzione degli spazi e il tessuto sociale. Romano osserva che queste trasformazioni portano a gentrificazione e a una maggiore pressione sugli alloggi. La situazione si ripercuote sia sui residenti che sullo sviluppo urbano.

Antonello Romano, ricercatore in geografia economica e politica dell'Università di Pisa, primo in Italia a studiare gli effetti socio-spaziali esplosione degli affitti a breve termine nel Paese, che tipo di trasformazioni generano nelle città? Che tipo di trasformazioni generano gli affitti brevi nelle città? "Gli effetti sono diversi, diretti e indiretti, e riguardano sia la società sia gli spazi urbani. Quelli più visibili sono nei centri storici, come a Firenze: gli immobili destinati all'affitto a lungo termine vengono trasformati in affitti a breve termine". E si arriva così all'overtourism? "Esatto.

