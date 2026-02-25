La presenza della gatta Tea ha attirato l'attenzione alla Polizia Locale di Gatteo, grazie alla sua popolarità tra gli agenti e i cittadini. Tea, una felina curiosa, si è avvicinata spesso alle pattuglie e ha conquistato tutti con il suo atteggiamento tranquillo. La sua presenza ha portato un sorriso tra le persone e ha rafforzato il rapporto con la comunità. La sua innocente presenza continua a sorprendere chi frequenta il comando.

Gatteo (Cesena), 25 febbraio 2026 – La nuova ‘agente’ del Comando ha quattro zampe e i baffi. Non indossa la divisa, non porta distintivi e non fa pattugliamenti, ma è diventata in poco tempo la mascotte della Polizia Locale di Gatteo. Una presenza speciale che accompagna le giornate del personale in forza al Comando: una gatta che si è presentata spontaneamente presso la sede, scegliendola di fatto come propria casa e che gli agenti hanno accolto. È stata chiamata ‘Tea’, per un simpatico gioco di parole legato al nome del Comune di Gat-Teo, e nel tempo è diventata parte integrante della quotidianità degli operatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La nuova 'agente' del Comando di Polizia Locale ha quattro zampe e i baffi: è la gatta TeaLa gatta Tea, con baffi e quattro zampe, ha conquistato il cuore della Polizia Locale di Gatteo.

Drone e body cam, rinforzi per la polizia localeLa polizia locale si prepara a rafforzarsi con l’arrivo di droni e body cam.

Temi più discussi: Ad Anterselva oltre 30 agenti della Polizia locale al giorno per viabilità e sicurezza; Rinforzi alla Polizia locale di Gatteo: la nuova collega è la gatta ‘Tea’; Il Comune di Cagliari cerca quattro nuovi funzionari di Polizia Locale; Cassino. Polizia locale, nuovi agenti in arrivo.

Alla Polizia locale servono rinforzi veriSì alle body cam, ma il problema atavico della polizia locale è l’organico. A dirlo è Simone Carapia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e capogruppo dei meloniani al Circondario, che ... ilrestodelcarlino.it

Drone e body cam, rinforzi per la polizia localeDroni e body cam alla polizia locale. Da tempo stiamo lavorando (e adesso stanno prendendo forma) – spiega il sindaco Giampiero Falzone –, a diverse progettualità per la nostra polizia locale. Lo ... ilrestodelcarlino.it

Nuovi rinforzi per Imperia, ecco il bando per 5 agenti di polizia locale x.com

Alassio, il sindaco chiede rinforzi estivi per il Commissariato di Polizia facebook