Rigenerazione urbana | Near rivoluziona il mercato con tre società

Un nuovo attore si affaccia sul panorama immobiliare italiano con l'obiettivo di rivoluzionare il concetto di rigenerazione urbana. Near, la nuova piattaforma integrata di investment management e real estate services, nasce dall'accordo tra Redo Sgr e EuroMilano. Il polo italiano dedicato alla rigenerazione urbana e al living promette di ridefinire gli standard del settore, unendo competenze finanziarie e know-how immobiliare. Il progetto Near si articola in tre società specializzate: Near Sgr, Near Res e Near Agency. Ogni entità avrà un ruolo preciso nella valorizzazione degli asset immobiliari, dalla gestione degli investimenti alla progettazione e commercializzazione degli spazi. L'obiettivo è creare un ecosistema integrato che possa rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Redo Sgr, già nota per la sua esperienza nel settore immobiliare, porta in Near la sua competenza nella gestione di fondi di investimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Mercato Saraceno punta sulla rigenerazione urbanaMercato Saraceno avvia un progetto di rigenerazione urbana volto a migliorare gli spazi pubblici del paese.

Rigenerazione urbana, installate tre aree fitness sulla litoranea NordA Messina, la recente installazione di tre aree fitness lungo la litoranea Nord è stata causata dal progetto di riqualificazione urbana.