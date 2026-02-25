Rifiuti il progetto del ’Brindisi’ con Legambiente

Da ilrestodelcarlino.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto del ‘Brindisi’ con Legambiente nasce dal tentativo di migliorare la gestione dei rifiuti nel Lido degli Estensi. La causa è una crescente preoccupazione per l’aumento dei rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche. L’iniziativa coinvolge l’Istituto superiore Remo Brindisi, le aziende di gestione dei rifiuti e le associazioni locali, che promuovono attività di sensibilizzazione tra gli studenti. La collaborazione mira a ridurre l’abbandono di rifiuti e a educare alla raccolta differenziata.

rifiuti il progetto del 8217brindisi8217 con legambiente
© Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, il progetto del ’Brindisi’ con Legambiente

Da alcuni anni si è consolidato un protocollo d’intesa tra l’ Istituto superiore Remo Brindisi del Lido degli Estensi, Clara società che gestisce i rifiuti urbani e non, la Coop. Brodolini che raccoglie i rifiuti nel territorio di Comacchio e il Circolo Legambiente Delta del Po, per la raccolta dei rifiuti Raee conferiti nei tre contenitori dedicati posizionati all’interno dell’Istituto Remo Brindisi. Gli studenti e gli insegnanti possono conferire le loro apparecchiature a fine gestione identificati come Raee. I tre contenitori sono posizionati in punti strategici e ben individuabili e facilmente accessibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Pontecagnano, Legambiente contesta il piano edilizio in via Pertini: "A rischio il progetto del Parco del Formola"

Enel, scontro sulla "riserva fredda": Legambiente boccia il piano per Brindisi e CivitavecchiaL’annuncio del Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, riguardo al futuro dei poli energetici di Brindisi e Civitavecchia, ha suscitato critiche da parte di Legambiente.

Temi più discussi: Rifiuti, il progetto del ’Brindisi’ con Legambiente; Arrivano le barriere galleggianti per la raccolta dei rifiuti nei canali di Terracina; Maracalagonis, un progetto per la bonifica delle aree degradate dai rifiuti; Ritiro del progetto di deposito di rifiuti pericolosi, il comitato: Nessun atto formale ancora presentato al Tar.

rifiuti il progetto delGestire i rifiuti organici nell'area del MediterraneoIl progetto MEDWISE lavorerà su tre direttrici principali: sistemi di compostaggio decentralizzati, sviluppo di simbiosi industriali tra le filiere, un’app IA per la prevenzione degli sprechi alimenta ... ilgiornaledellaprotezionecivile.it

Medwise: nuove soluzioni nella gestione dei rifiuti organiciI Paesi del Mediterraneo implementeranno nuove tecniche per la gestione dei rifiuti organici grazie al progetto europeo Medwise ... ecodallecitta.it