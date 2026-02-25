Il progetto del ‘Brindisi’ con Legambiente nasce dal tentativo di migliorare la gestione dei rifiuti nel Lido degli Estensi. La causa è una crescente preoccupazione per l’aumento dei rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche. L’iniziativa coinvolge l’Istituto superiore Remo Brindisi, le aziende di gestione dei rifiuti e le associazioni locali, che promuovono attività di sensibilizzazione tra gli studenti. La collaborazione mira a ridurre l’abbandono di rifiuti e a educare alla raccolta differenziata.

Da alcuni anni si è consolidato un protocollo d’intesa tra l’ Istituto superiore Remo Brindisi del Lido degli Estensi, Clara società che gestisce i rifiuti urbani e non, la Coop. Brodolini che raccoglie i rifiuti nel territorio di Comacchio e il Circolo Legambiente Delta del Po, per la raccolta dei rifiuti Raee conferiti nei tre contenitori dedicati posizionati all’interno dell’Istituto Remo Brindisi. Gli studenti e gli insegnanti possono conferire le loro apparecchiature a fine gestione identificati come Raee. I tre contenitori sono posizionati in punti strategici e ben individuabili e facilmente accessibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Pontecagnano, Legambiente contesta il piano edilizio in via Pertini: "A rischio il progetto del Parco del Formola"

Enel, scontro sulla "riserva fredda": Legambiente boccia il piano per Brindisi e CivitavecchiaL’annuncio del Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, riguardo al futuro dei poli energetici di Brindisi e Civitavecchia, ha suscitato critiche da parte di Legambiente.

Temi più discussi: Rifiuti, il progetto del ’Brindisi’ con Legambiente; Arrivano le barriere galleggianti per la raccolta dei rifiuti nei canali di Terracina; Maracalagonis, un progetto per la bonifica delle aree degradate dai rifiuti; Ritiro del progetto di deposito di rifiuti pericolosi, il comitato: Nessun atto formale ancora presentato al Tar.

Gestire i rifiuti organici nell'area del MediterraneoIl progetto MEDWISE lavorerà su tre direttrici principali: sistemi di compostaggio decentralizzati, sviluppo di simbiosi industriali tra le filiere, un’app IA per la prevenzione degli sprechi alimenta ... ilgiornaledellaprotezionecivile.it

Medwise: nuove soluzioni nella gestione dei rifiuti organiciI Paesi del Mediterraneo implementeranno nuove tecniche per la gestione dei rifiuti organici grazie al progetto europeo Medwise ... ecodallecitta.it

Con il progetto “Fishing for Litter” Coop Alleanza 3.0 sostiene Ogyre e i pescatori che ogni giorno riportano a terra reti, plastica e rifiuti dispersi in mare, trasformando un gesto di lavoro quotidiano in un’azione concreta per l’ambiente. Ogni uscita in mare divent - facebook.com facebook

In Francia i NIMBY, non potendo più ritardare il progetto di deposito nazionale dei rifiuti radioattivi con proteste (sono 4 gatti) o ricorsi pretestuosi (progetto approvato da governo, enti locali e regolatori) hanno iniziato a mettere le bombe. 1/2 x.com