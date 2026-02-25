Rifiuti elettronici come 3 torri Eiffel | l’Emilia Romagna è quarta in Italia

Bologna, 25 febbraio 2026 - L'anno scorso in Emilia-Romagna è stata gestita una quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ( Raee ) pari al peso di 3 volte la Torre Eiffel. Per questo genere di apparecchiature si intendono grandi elettrodomestici (come frigoriferi o lavatrici) ma anche piccoli elettrodomestici di elettronica (cellulari e computer). Il processo di riciclo e i risultati . Il corretto processo di riciclo dei Raee domestici gestiti dal consorzio in Emilia-Romagna ha permesso di ricavare 12mila tonnellate di ferro, quasi 3mila tonnellate di plastica, quasi 600 tonnellate di rame e oltre 500 tonnellate di alluminio. Il consorzio Erion Weee spiega di aver evitato l'emissione in atmosfera di quasi 75mila tonnellate di anidride carbonica, come la quantità che verrebbe assorbita in un anno da un bosco di 75 chilometri quadri, e ha permesso il risparmio di oltre 30 milioni di kWh di energia elettrica, pari ai consumi domestici annui di una città di 28mila abitanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

