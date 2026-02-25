Riecco in anticipo il treno per Monaco

Il ritorno del treno Railjet tra Pesaro e Monaco di Baviera è dovuto alla domanda crescente di collegamenti veloci tra Italia e Germania. La novità più evidente è la partenza anticipata, con il primo viaggio previsto già il 2 aprile, due settimane prima rispetto all’anno scorso. Questa scelta permette ai viaggiatori di pianificare con maggiore flessibilità le proprie visite. La decisione di anticipare la partenza coinvolge anche l’ampliamento delle fermate lungo il percorso.

Con due settimane di anticipo rispetto allo scorso anno, a partire dal 2 aprile, torna il treno Railjet che collega Pesaro a Monaco di Baviera. Il collegamento sarà operativo fino al 4 ottobre, coprendo quindi anche parte della stagione autunnale e sarà disponibile tutti i giorni con una corsa di andata e una di ritorno. La partenza da Monaco di Baviera è prevista alle 9.34 con arrivo a Pesaro alle 18.28. Il ritorno da Pesaro è previsto alle 12 con arrivo a Monaco alle 20.26. "Il ritorno del Railjet è un'ottima notizia per la città e per tutto il territorio – dice il sindaco Andrea Biancani –. Quest'anno, inoltre, il servizio partirà con due settimane di anticipo, garantendoci una copertura fondamentale nel periodo di Pasqua, che per Pesaro rappresenta tradizionalmente un momento di importante per il turismo locale.