Rider sottopagati dopo Glovo è il turno di Deliveroo | scatta il controllo giudiziario per caporalato

Dopo il caso Glovo ora è Deliveroo a finire sotto la lente della Procura di Milano. Il pubblico ministero Paolo Storari ha disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario per caporalato per la società di consegna a domicilio. L'accusa rivolta è di impiegare manodopera "in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori". Ai rider, si legge nel provvedimento firmato dal pm, sarebbe stata corrisposta una retribuzione in alcuni casi inferiore fino a circa il 90% rispetto alla soglia di povertà e alla contrattazione collettiva". L'inchiesta ha raccolto le testimonianze di oltre 50 rider. Nel documento si parla di circa 20mila lavoratori "in stato di bisogno" e "operanti" sul territorio nazionale, di cui 3mila nel Milanese. Prima di Deliveroo era stata la società di consegne Glovo a finire sotto controllo giudiziario per caporalato.

