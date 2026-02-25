Rider | pm Milano dispone controllo giudiziario per Deliveroo Italy 2

(Adnkronos) - Un mese dopo la misura chiesta dalla stessa Procura per Foodinho-Glovo (40.000 riders) arriva il medesimo provvedimento d'urgenza per Deliveroo Italy srl e il pm Storari indica in Massimiliano Poppi l'amministratore giudiziario affinché "controlli il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative", "proceda alla regolarizzazione dei lavoratori" e "adotti adeguate misure e idonei assetti organizzativi al fine di evitare il ripetersi di fenomeni" di presunto caporalato. Anche nel caso di Deliveroo, sebbene i rider appaiano lavorare con partita Iva autonoma in regime fiscale forfettario, per i carabinieri del Nucleo Tutela Lavoro e per il pm la società li utilizza come lavoratori dipendenti, perché ne "gestisce la prestazione lavorativa attraverso una piattaforma informatica che predefinisce l'ambiente operativo, governa la prestazione tramite stati operativi digitali, geolocalizza costantemente i prestatori d'opera, misura la disponibilità e la performance del lavoratore, e collega questi indici alla retribuzione". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Rider: pm Milano dispone controllo giudiziario per Foodinho-GlovoIl pubblico ministero di Milano, Paolo Storari, ha deciso di mettere sotto controllo giudiziario Foodinho, la società di consegne del gigante Glovo.

