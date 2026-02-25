Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Dopo il caso Glovo, il caso Deliveroo: un'altra società di consegne di cibo a domicilio messa sotto controllo giudiziario dalla procura di Milano. Le accuse, molto gravi, sono purtroppo sempre le stesse: lavoratori sfruttati, senza tutele, con retribuzioni al di sotto di quanto richiesto dai contratti collettivi, e soprattutto non proporzionate alla quantità e qualità del lavoro svolto, come richiederebbe invece l'articolo 36 della Costituzione". Così Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria nazionale Pd. "Una nuova e diffusa forma di caporalato digitale in cui il lavoratore, formalmente autonomo e quindi senza le garanzie riconosciute ai lavoratori dipendenti, è in realtà alle dipendenze di un algoritmo che determina la quantità del suo lavoro, gli orari, e conseguentemente la sua paga". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rider: Guerra, 'noi pronti a confronto, e governo?'

Leggi anche:

Putin tratta con Witkoff e avverte l’Europa: «Se vuole la guerra noi siamo pronti»

Ucraina, Putin: “Se l’Europa vuole la guerra noi siamo pronti”. Poi riceve Witkoff e Kushner

Rise of China - All Parts