Rider | Bonelli ' 4 euro l' ora schiavismo ma destra dice no a salario minimo'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Il provvedimento della Procura di Milano su Deliveroo conferma un quadro gravissimo: compensi sotto la soglia di povertà e condizioni di lavoro che non garantiscono un'esistenza dignitosa. Questo non è lavoro autonomo: è schiavismo. Parliamo di lavoratori pagati poco meno di 4 euro l'ora, governati da un algoritmo che di fatto organizza tempi, prestazioni e continuità del reddito. I dati emersi nell'indagine sono allarmanti: secondo la Procura, l'80% dei rider analizzati risulta sotto la soglia di povertà, con uno scostamento medio di 7.600 euro annui e punte che arrivano a oltre 15.000 euro e con 12 ore di lavoro giornaliero". Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche:

Gualtieri predica il salario minimo e poi paga i lavoratori 4,5 euro l’ora

Salario minimo per gli appalti: "Vietato pagare i dipendenti meno di 9 euro all’ora"