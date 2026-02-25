ricostruzione del ponte su via regina pacis

Il crollo del ponte su via Regina Pacis ha rallentato il traffico in zona. La causa principale è stata un problema strutturale scoperto durante un controllo di routine. Ora, le squadre di operai stanno lavorando per asfaltare la carreggiata e completare la soletta. Entro giugno, prevedono di riaprire completamente la strada ai veicoli. I lavori procedono rapidamente per ripristinare in tempi brevi la viabilità normale.

L’asfaltatura della parte carrabile e il completamento della soletta prima della primavera e, entro il prossimo mese di giugno, la riapertura totale al traffico veicolare. Questa, in estrema sintesi, la road map che concluderà il cantiere che sta ricostruendo il ponte di via Regina Pacis, collocato al confine del territorio sassolese e chiuso nel maggio di tre anni fa a seguito degli eventi alluvionali che ne hanno compromesso la stabilità, rendendolo impraticabile. Sono serviti tre anni di tempo e circa 700mila euro, provvidenzialmente erogati dal Pnrr, ma l’attesa volge al termine, come peraltro confermato dall’assessore ai lavori pubblici Maria Raffaella Pennacchia che nei giorni scorsi, accompagnata dai tecnici comunali, ha effettuato un sopralluogo sia presso lo stabilimento dell’azienda che sta realizzando i lavori di carpenteria che verranno poi assemblati in loco che sull’area di cantiere, dove si sta invece ultimando la realizzazione dei prefabbricati in acciaio Corten, materiale scelto per la sua elevata resistenza alla corrosione e per il ridotto impatto manutentivo nel tempo, e che rappresenteranno uno dei plus del ‘nuovo’ ponte che aprirà, come detto, entro i prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il cantiere per la ricostruzione del ponte sul Fossa, chiuso da maggio 2023 a causa degli allagamenti, avanza rapidamente.

