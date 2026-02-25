Riconoscimento istituzionale per Franco Isola testimone storico del ritorno di Trieste all’Italia

Le istituzioni toscane rendono omaggio a una figura strettamente legata alla memoria storica nazionale. Il Consiglio Regionale ha conferito un riconoscimento ufficiale a Franco Isola, cittadino classe 1935 originario di Capannori e oggi residente nel Comune di Pescia, protagonista di una pagina fondamentale per l’Italia repubblicana. Il 26 ottobre del 1954, Isola fu il primo cittadino italiano a fare il proprio ingresso a Trieste, in occasione del formale ricongiungimento della città giuliana al territorio nazionale. All’epoca, prestando servizio come autiere, guidava il veicolo del colonnello Giovanni Berlettano (allora comandante dell’82° Reggimento Fanteria), aprendo di fatto la colonna militare che segnò il ritorno del tricolore nel capoluogo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche:

Il leggendario Visentini omaggiato con un riconoscimento storico nel palmares del Giro d’Italia

Così Trieste rafforza l’asse marittimo Italia-Usa con il ritorno di Dragon

Temi più discussi: Nasce a Firenze il Premio Franco Zeffirelli; Da Cosenza il tour calabrese de Il Ghiegghio e il lupo; Saluto istituzionale al dottor Camillo Falvo: riconoscimento per l’impegno alla guida della Procura di Vibo Valentia; Manes: 'nasce anche a Montecitorio il gruppo Per le Autonomie'.

Un riconoscimento al capannorese Franco Isola, primo soldato a entrare a Trieste libera nel 1954Premiato oggi (25 febbraio) nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso con una targa consegnata dalla presidente del consiglio regionale ... luccaindiretta.it

Nasce a Firenze il Premio Franco ZeffirelliDomingo, Powell e Bellocchio inaugurano l'edizione 2026 nel segno dell'eredità del Maestro ... adnkronos.com

Teleregione Live. . SANITÀ, L’ASSOCIAZIONE DIRITTO ALLA SALUTE ‘’FRANCO MONAGHEDDU’’ DENUNCIA LE CRITICITÀ REGIONALI: FOCUS SUI PAZIENTI COSTRETTI A CURARSI FUORI DALL’ISOLA L’Associazione Diritto alla Salute Franco Monag - facebook.com facebook